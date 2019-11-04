Тарпищев: Рублев и Хачанов уступили в финале в Париже из-за отсутствия навыков игры в паре

МОСКВА, 4 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов не смогли победить в финале "Мастерса" в Париже, так как не обладают классическими навыками игры в паре. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

В воскресенье Рублев и Хачанов проиграли французам Пьер-Югу Эрберу и Николя Маю в финальном матче турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Париже в парном разряде. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу французов.

"Позитив от выступления Рублева и Хачанова в паре один - что они играли в финале. Но с позиции игры, конечно, они выглядели не очень хорошо. Было видно, что вместе играют два одиночника, - сказал Тарпищев. - Если бы Хачанов и Рублев обладали классическими навыками пары, то по другому смотрелись бы, и были бы другие результаты. А так, за счет подачи и приема играли, и дошли до финала из-за того, что класс одиночной игры и у одного, и у другого уже высокий".

Рублев и Хачанов доходили до третьего круга Открытого чемпионата США (2017), играли в финале турнира серии "Мастерс" в Майами (2018). В активе Рублева победа на Кубке Кремля в 2015 году в паре с Дмитрием Турсуновым.