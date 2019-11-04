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Итоговый турнир ATP

Надаль примет решение об участии в Итоговом турнире ATP после обследования

Турнир стартует 10 ноября

ТАСС, 4 ноября. Испанец Рафаэль Надаль примет решение об участии в Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) после прохождения магнитно-резонансной томографии (МРТ). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Twitter журналиста Рави Убху.

По его словам, во вторник 33-летний теннисист пройдет МРТ в Испании, решение будет принято после заключения врача.

Ранее испанец прекратил выступление на турнире серии "Мастерс" в Париже из-за повреждения мышц брюшной полости в ходе разминки перед полуфинальным матчем против канадца Дениса Шаповалова.

Надаль поднялся на первую строчку в обновленном рейтинге АТР. На счету испанца четыре победы на Открытом чемпионате США, 12 - на "Ролан Гаррос", две - на Уимблдоне, одна - на Открытом чемпионате Австралии.

Итоговый турнир ATP пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября.

Теги
Надаль, РафаэльИтоговый турнир ATP
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