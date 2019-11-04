Первушин продолжит тренировать "Тамбов", если до зимней паузы клуб наберет три-четыре очка

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главного тренера футбольного клуба "Тамбов" Сергей Первушин продолжит работать с командой до конца сезона, если до зимней паузы в Российской премьер-лиге (РПЛ) команда наберет три-четыре очка. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор тамбовского клуба Павел Худяков.

Первушин был назначен и .о. главного тренера "Тамбова" 21 октября, спустя два дня после того, как клуб покинул главный тренер Александр Григорян. При новом наставнике команда провела два матча, в которых обыграла "Уфу" (3:0) и "Сочи" (2:1).

"У него [Первушина] нет категории Pro (тренерской лицензии Союза европейских футбольных ассоциаций - прим. ТАСС), есть категория A, - сказал Худяков. - Но то, что он остается до Нового года - это точно. Мы переговоры не ведем, никого не рассматриваем".

"Если он проявит себя, и команда за четыре тура наберет три-четыре очка, то останется до конца сезона. А может и дальше", - добавил спортивный директор "Тамбова".

До зимней паузы "Тамбову" предстоит провести четыре матча. Соперниками клуба будут "Ростов" (9 ноября, на выезде), "Локомотив" (22 ноября, дома), "Краснодар" (2 декабря, на выезде) и "Оренбург" (7 декабря, дома).

"Тамбов" после 15 матчей занимает 14-е место в таблице РПЛ, набрав 14 очков. Команда по дополнительным показателям опережает находящийся в зоне вылета грозненский "Ахмат", который также набрал 14 очков.