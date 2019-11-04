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Футбол в России

Первушин продолжит тренировать "Тамбов", если до зимней паузы клуб наберет три-четыре очка

Сейчас специалист является и. о. главного тренера клуба
Болельщики "Тамбова" Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Болельщики "Тамбова"
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главного тренера футбольного клуба "Тамбов" Сергей Первушин продолжит работать с командой до конца сезона, если до зимней паузы в Российской премьер-лиге (РПЛ) команда наберет три-четыре очка. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор тамбовского клуба Павел Худяков.

Первушин был назначен и .о. главного тренера "Тамбова" 21 октября, спустя два дня после того, как клуб покинул главный тренер Александр Григорян. При новом наставнике команда провела два матча, в которых обыграла "Уфу" (3:0) и "Сочи" (2:1).

"У него [Первушина] нет категории Pro (тренерской лицензии Союза европейских футбольных ассоциаций - прим. ТАСС), есть категория A, - сказал Худяков. - Но то, что он остается до Нового года - это точно. Мы переговоры не ведем, никого не рассматриваем".

"Если он проявит себя, и команда за четыре тура наберет три-четыре очка, то останется до конца сезона. А может и дальше", - добавил спортивный директор "Тамбова".

До зимней паузы "Тамбову" предстоит провести четыре матча. Соперниками клуба будут "Ростов" (9 ноября, на выезде), "Локомотив" (22 ноября, дома), "Краснодар" (2 декабря, на выезде) и "Оренбург" (7 декабря, дома).

"Тамбов" после 15 матчей занимает 14-е место в таблице РПЛ, набрав 14 очков. Команда по дополнительным показателям опережает находящийся в зоне вылета грозненский "Ахмат", который также набрал 14 очков.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит15103230-833
2Ростов1593328-2330
3Локомотив1593323-1530
4Краснодар1585229-1729
5ЦСКА1583421-1427
6Урал1453620-2718
7Спартак1453616-1518
8Уфа1545613-1617
9Крылья Советов1452718-1817
10Рубин144468-1616
11Арсенал1444616-2016
12Оренбург1443718-2115
13Динамо1536611-1615
14Тамбов1542916-2214
15Ахмат1535710-2114
16Сочи1534812-2013
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