Первушин продолжит тренировать "Тамбов", если до зимней паузы клуб наберет три-четыре очка

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главного тренера футбольного клуба "Тамбов" Сергей Первушин продолжит работать с командой до конца сезона, если до зимней паузы в Российской премьер-лиге (РПЛ) команда наберет три-четыре очка. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор тамбовского клуба Павел Худяков.
Первушин был назначен и .о. главного тренера "Тамбова" 21 октября, спустя два дня после того, как клуб покинул главный тренер Александр Григорян. При новом наставнике команда провела два матча, в которых обыграла "Уфу" (3:0) и "Сочи" (2:1).
"У него [Первушина] нет категории Pro (тренерской лицензии Союза европейских футбольных ассоциаций - прим. ТАСС), есть категория A, - сказал Худяков. - Но то, что он остается до Нового года - это точно. Мы переговоры не ведем, никого не рассматриваем".
"Если он проявит себя, и команда за четыре тура наберет три-четыре очка, то останется до конца сезона. А может и дальше", - добавил спортивный директор "Тамбова".
До зимней паузы "Тамбову" предстоит провести четыре матча. Соперниками клуба будут "Ростов" (9 ноября, на выезде), "Локомотив" (22 ноября, дома), "Краснодар" (2 декабря, на выезде) и "Оренбург" (7 декабря, дома).
"Тамбов" после 15 матчей занимает 14-е место в таблице РПЛ, набрав 14 очков. Команда по дополнительным показателям опережает находящийся в зоне вылета грозненский "Ахмат", который также набрал 14 очков.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|15
|10
|3
|2
|30-8
|33
|2
|Ростов
|15
|9
|3
|3
|28-23
|30
|3
|Локомотив
|15
|9
|3
|3
|23-15
|30
|4
|Краснодар
|15
|8
|5
|2
|29-17
|29
|5
|ЦСКА
|15
|8
|3
|4
|21-14
|27
|6
|Урал
|14
|5
|3
|6
|20-27
|18
|7
|Спартак
|14
|5
|3
|6
|16-15
|18
|8
|Уфа
|15
|4
|5
|6
|13-16
|17
|9
|Крылья Советов
|14
|5
|2
|7
|18-18
|17
|10
|Рубин
|14
|4
|4
|6
|8-16
|16
|11
|Арсенал
|14
|4
|4
|6
|16-20
|16
|12
|Оренбург
|14
|4
|3
|7
|18-21
|15
|13
|Динамо
|15
|3
|6
|6
|11-16
|15
|14
|Тамбов
|15
|4
|2
|9
|16-22
|14
|15
|Ахмат
|15
|3
|5
|7
|10-21
|14
|16
|Сочи
|15
|3
|4
|8
|12-20
|13