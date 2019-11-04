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Бокс

Гонорар Поветкина за бой с Хантером составит примерно $500-600 тыс.

Поединок пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии
Александр Поветкин Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Поветкин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Гонорар российского боксера-тяжеловеса Александра Поветкина за поединок с американцем Майклом Хантером составит примерно $500-600 тысяч. Об этом ТАСС сообщил глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

Поединок запланирован на 7 декабря в Саудовской Аравии.

"Окончательная сумма еще не ясна, но примерно порядок будет такой - $500-600 тысяч", - сказал Рябинский.

Хантер в последнем поединке единогласным решением судей победил россиянина Сергея Кузьмина. В активе 31-летнего американца 18 побед (15 нокаутом) и одно поражение.

На счету 40-летнего Поветкина 35 побед (24 нокаутом) и два поражения. В конце августа россиянин выиграл у британца Хьюи Фьюри решением судей.

Теги
Поветкин, Александр ВладимировичБокс
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