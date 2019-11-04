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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Следователи WADA предоставят исполкому новые данные по российскому вопросу

Окончательного решения по статусу Российского антидопингового агентства в понедельник принято не будет

КАТОВИЦЕ /Польша/, 4 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Следователи Всемирного антидопингового агентства (WADA) в понедельник представят исполкому новые сведения по делу об изменениях в базе данных московской лаборатории. Об этом ТАСС сообщил главный менеджер по коммуникациям WADA Джеймс Фитцджеральд.

Исполком WADA проходит 4 ноября в польском городе Катовице. Окончательного решения по статусу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) он не примет - комитет по соответствию не успел предоставить исполкому рекомендацию по этому вопросу.

"Исполком сегодня обсудит этот вопрос. Он получит обновленную информацию по российской теме, ее предоставят следователи WADA и председатель комитета по соответствию Джонатан Тейлор. Они кратко расскажут о новых деталях дела, но не будут просить принять решение. Сегодня, на этой неделе его не будет, поскольку рекомендация от комитета по соответствию еще не поступила", - сказал Фитцджеральд.

"WADA изучает этот вопрос полно и максимально быстро. Комитет по соответствию сможет составить рекомендацию после получения отчета от следователей WADA", - добавил он.

Первоначально планировалось, что точка в деле базы данных московской лаборатории будет поставлена на исполкоме WADA в Катовице, однако эксперты WADA к намеченному сроку не успели изучить объяснения российской стороны и передать данные комитету по соответствию.

Вопрос о несоответствии РУСАДА международному кодексу исполком WADA инициировал на прошлом заседании. Основанием для этого как раз стали изменения в базе данных проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год, которая была опечатана в московской лаборатории в связи с федеральным расследованием. Сохранение целостности базы являлось условием восстановления РУСАДА в сентябре прошлого года. Новый международный стандарт по соответствию предполагает, что спортсмены страны, чье национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу, могут быть не допущены к участию в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.

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Допинг-скандал вокруг российского спорта
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