WADA проведет проверку легкоатлетов, работавших с тренером Салазаром

ТАСС, 4 ноября. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проведет проверку спортсменов, которые работали под руководством дисквалифицированного за нарушения антидопинговых правил тренера Альберто Салазара. Об этом сообщил президент WADA Крейг Риди, которого цитирует британская вещательная корпорация Би-би-си.

"Очевидный вопрос состоит в том, могли ли сами спортсмены нарушать антидопинговые правила, учитывая обвинения в адрес Салазара, что могло сказаться на их выступлениях и приносить им победы. Нам нужно это отследить, и мы это сделаем", - заявил Риди.