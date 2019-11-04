WADA проведет проверку легкоатлетов, работавших с тренером Салазаром

ТАСС, 4 ноября. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проведет проверку спортсменов, которые работали под руководством дисквалифицированного за нарушения антидопинговых правил тренера Альберто Салазара. Об этом сообщил президент WADA Крейг Риди, которого цитирует британская вещательная корпорация Би-би-си.
"Очевидный вопрос состоит в том, могли ли сами спортсмены нарушать антидопинговые правила, учитывая обвинения в адрес Салазара, что могло сказаться на их выступлениях и приносить им победы. Нам нужно это отследить, и мы это сделаем", - заявил Риди.
Ранее независимая комиссия в результате расследования обнаружила, что Салазар и его коллега эндокринолог Джеффри Браун использовали смеси из препаратов для повышения уровня тестостерона у своих подопечных на основе L-карнитина. New York Times ("Нью-Йорк таймс") отмечала, что Салазар принуждал спортсменов употреблять запрещенные препараты, а тем, кто отказывался, угрожал разрывом спонсорского контракта.
Салазар был тренером британского бегуна Мо Фары с 2011 по 2017 год, за это время легкоатлет четыре раза завоевывал золотые медали Олимпийских игр, шесть раз становился чемпионом мира и пять раз - чемпионом Европы. 31 октября 2017 года Фара объявил о прекращении сотрудничества со специалистом, при этом он отметил, что допинговый скандал вокруг Салазара не стал причиной смены тренера.