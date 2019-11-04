WADA планирует вынести решение по РУСАДА до конца года

КАТОВИЦЕ /Польша/, 4 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассчитывает вынести решение по статусу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) до конца 2019 года. Об этом ТАСС сообщил главный менеджер по коммуникациям WADA Джеймс Фитцджеральд.

Исполком WADA сможет вынести решение по РУСАДА после получения соответствующей рекомендации комитета по соответствию. Рекомендация будет опираться на отчет следователей организации, которые сейчас изучают объяснения российской стороны появлению изменений в базе данных московской лаборатории.

"На данном этапе мы исходим из того, что комитет по соответствию может вынести рекомендацию до конца ноября. Я не могу говорить об этом уверенно, но комитет планирует уложиться в эти сроки, что позволит исполкому вскоре после получения рекомендации рассмотреть этот вопрос", - сказал Фитцджеральд.

"Надеемся, что это произойдет до конца года, то есть еще до истечения полномочий действующего президента WADA Крейга Риди, что случится 31 декабря этого года", - добавил он.

Вопрос о несоответствии РУСАДА международному кодексу исполком WADA инициировал на прошлом заседании. Основанием для этого как раз стали изменения, обнаруженные в базе данных проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год, которая была опечатана в московской лаборатории в связи с федеральным расследованием. Сохранение целостности базы являлось условием восстановления РУСАДА в сентябре прошлого года.

Новый международный стандарт по соответствию предполагает, что спортсмены страны, чье национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу, могут быть не допущены к участию в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.