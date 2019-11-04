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Футбол в Англии

ФИФА может запретить "Кардиффу" регистрировать игроков из-за неуплаты по трансферу Салы

Футболист погиб в авиакатастрофе в январе 2019 года

ТАСС, 4 ноября. Международная федерация футбола (ФИФА) может запретить валлийскому "Кардиффу" регистрировать новых игроков в случае неуплаты французскому "Нанту" задолженности по трансферу погибшего в авиакатастрофе игрока Эмилиано Салы. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Sky Sports.

"Кардифф" и "Нант" договорились о выплате первого транша в размере €6 млн до 27 февраля. "Кардифф" не выплатил эту сумму, после чего французский клуб подал жалобу в ФИФА. Всего валлийский клуб должен выплатить полную сумму трансфера в размере 15 млн фунтов (около €17 млн). В случае невыплаты в течение 45 дней c момента уведомления истцом ("Нант") о банковских реквизитах на "Кардифф" может быть наложен запрет на регистрацию новых игроков на три трансферных окна.

Футболист погиб 21 января в возрасте 28 лет. За два дня до трагедии Сала перешел из "Нанта" в "Кардифф". Самолет, на котором Сала вылетел из Нанта в Кардифф, пропал с радаров 21 января. Семья футболиста объявила сбор средств для продолжения поисков, обломки самолета и тело футболиста были обнаружены на морском дне 3 февраля.

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