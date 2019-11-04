Коня усыпили из-за перелома ноги на ипподроме на глазах 70 тысяч зрителей

ТАСС, 4 ноября. Конь по кличке Монгольский Жених был усыплен из-за тяжелого перелома ноги во время скачек Breeders' Cup в американской Санта-Аните (штат Калифорния). Об этом сообщает AP.

Инцидент произошел на соревнованиях Breeders' Cup с призовым фондом $6 млн на глазах 70 тысяч зрителей, присутствовавших на ипподроме. На последнем повороте Монгольский Жених споткнулся, сломав левую заднюю ногу. Четыре ветеринара, присутствовавших на ипподроме, пришли к выводу, что, учитывая степень травмы, 4-летнего мерина придется усыпить прямо на месте.

Эта смерть коня стала 37-й на соревнованиях в Санта-Аните с прошлого декабря и седьмой за эту осень.

Инцидент может повлечь за собой изменения в регламенте и замену грунтового покрытия ипподрома на искусственное, что было ранее опробовано в Калифорнии, но не принято.