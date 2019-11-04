Эксперты России и WADA обсудят изменения в базе данных лаборатории в середине ноября

КАТОВИЦЕ /Польша/, 4 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Встреча российских экспертов с представителями Всемирного антидопингового агентства (WADA) по вопросу изменений в базе данных московской лаборатории запланирована на середину ноября. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор WADA Оливье Ниггли после заседания исполкома WADA в Катовице.

На предстоящей встрече эксперты должны будут обменяться мнениями о причинах появления в базе данных изменений. Изначально предполагалось, что совместное заседание пройдет 23 октября в Лозанне, однако его пришлось перенести, поскольку экспертам WADA потребовалось больше времени на изучение ответа российской стороны. Он был предоставлен 8 октября.

"Мы рассчитываем, что эксперты встретятся в середине ноября", - сказал Ниггли.

По итогам встречи экспертов следователи WADA предоставят отчет комитету по соответствию, который на основе полученных данных сформирует рекомендацию исполкому организации. Ожидается, что это произойдет до конца ноября. Такое развитие событий позволит исполкому WADA вынести решение по российскому вопросу до конца 2019 года.

23 сентября исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному кодексу. Основанием для этого стали изменения, обнаруженные в базе данных проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год, которая была опечатана в московской лаборатории в связи с федеральным расследованием. Сохранение целостности базы являлось условием восстановления РУСАДА в сентябре прошлого года.

Новый международный стандарт по соответствию предполагает, что спортсмены страны, чье национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу, могут быть не допущены к участию в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.