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Футбол в России
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Тренер "Спартака" Тедеско отметил, что лимит на легионеров в РПЛ для него в новинку

Немецкий специалист объяснил, почему не выпустил на поле в игре с "Арсеналом" чеха Алекса Крала
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Правило лимита на легионеров оказалось в новинку для главного тренера футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско. Об этом он рассказал на пресс-конференции после матча чемпионата России с тульским "Арсеналом".

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"Спартак" потерпел первое поражение при Тедеско, уступив дома в матче 15-го тура чемпионата России "Арсеналу" со счетом 0:1. В основном составе у красно-белых вышло шесть иностранцев - столько легионеров может находиться на поле согласно регламенту.

"Я знал об этом правиле, но оно новое для меня. Хорошо, что есть отличные помощники, которые мне напомнили про него", - сказал Тедеско, ответив на вопрос, почему он не выпустил на поле чеха Алекса Крала.

Специалист также рассказал о смене игровой схемы после перерыва, когда "Спартак" проигрывал. "Идея смены игровой схемы возникла на 15-й минуте матча, но мы поменяли ее только во втором тайме. Над этим надо работать, так как это сложный процесс, смена происходит не по щелчку пальцев, мы работаем только две с половиной недели. Новая схема подразумевает новую игру в обороне, атаке, и хорошо, когда команда может менять схему, но это требует большой работы", - подчеркнул он.

В ходе матча тренер "Спартака" получил предупреждение. "Я поспорил, возможно, был не прав. Но это мои эмоции, из-за них я в "Спартаке". Знаю, что без них в таком клубе, как "Спартак", сложно работать", - отметил Тедеско.

В следующем матче красно-белые дома сыграют 9 ноября против "Крыльев Советов".

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