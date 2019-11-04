Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Президент ФК "Арсенал" Аджоев назвал очень хорошим выступление клуба в первом круге

Тульская команда занимает шестое место после 15 матчей чемпионата России

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев считает результаты клуба после первого круга чемпионата России по футболу очень хорошими. Таким мнением он поделился с ТАСС.

На эту тему
Футболисты "Спартака" потерпели первое поражение при тренере Тедеско, уступив "Арсеналу"

В понедельник "Арсенал" в гостевом матче 15-го тура чемпионата России обыграл московский "Спартак" со счетом 1:0. По итогам первого круга тульская команда идет на шестой строчке, набрав 19 очков.

"Про итог первого круга: мы потихоньку поднимались в течение всего сезона. Сейчас находимся на шестом месте, поэтому поставлю "четыре с плюсом", то есть очень хорошо. Не отлично, потому что были матчи, где могли набрать три очка", - сказал Аджоев.

Также президент "Арсенала" оценил игру команды в матче со "Спартаком": "Ребята молодцы, выдержали установку, оборонялись всей командой. Рад за ребят, тем более, что два месяца не выигрывали, думаю, что болельщики будут рады. Мы взяли золотые три очка".

В 16-м туре "Арсенал" дома сыграет с петербургским "Зенитом" 10 ноября.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Капитан ФК "Спартак" Джикия считает, что борьба в чемпионате России не завершена
Красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице и отстают от лидера на 15 очков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС