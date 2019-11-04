Президент ФК "Арсенал" Аджоев назвал очень хорошим выступление клуба в первом круге

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев считает результаты клуба после первого круга чемпионата России по футболу очень хорошими. Таким мнением он поделился с ТАСС.

В понедельник "Арсенал" в гостевом матче 15-го тура чемпионата России обыграл московский "Спартак" со счетом 1:0. По итогам первого круга тульская команда идет на шестой строчке, набрав 19 очков.

"Про итог первого круга: мы потихоньку поднимались в течение всего сезона. Сейчас находимся на шестом месте, поэтому поставлю "четыре с плюсом", то есть очень хорошо. Не отлично, потому что были матчи, где могли набрать три очка", - сказал Аджоев.

Также президент "Арсенала" оценил игру команды в матче со "Спартаком": "Ребята молодцы, выдержали установку, оборонялись всей командой. Рад за ребят, тем более, что два месяца не выигрывали, думаю, что болельщики будут рады. Мы взяли золотые три очка".

В 16-м туре "Арсенал" дома сыграет с петербургским "Зенитом" 10 ноября.