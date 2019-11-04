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Футбол в России

Вратарь ФК "Арсенал" Шамов считает, что "Спартак" почти ничего не создал у его ворот

Голкипер сумел не пропустить в своем втором матче в Российской премьер-лиге

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Игроки московского футбольного клуба "Спартак" почти ничего не создали у ворот тульского "Арсенала" в матче 15-го тура чемпионата России. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал вратарь туляков Егор Шамов.

"Арсенал" в понедельник в Москве обыграл "Спартак" со счетом 1:0 в заключительном матче 15-го тура чемпионата страны. Единственный мяч во встрече забил нападающий Евгений Луценко. 25-летний Шамов, для которого эта игра стала второй в Российской премьер-лиге, впервые в карьере сыграл "на ноль" в высшем дивизионе чемпионата страны.

"Все выполнили установку: с самого начала играли в пять защитников и понимали, что будем действовать вторым номером, - сказал Шамов. - "Спартаку" почти ничего не удалось создать, если не считать некоторые моменты, с которыми мы справились. Все ребята молодцы, хорошая работа".

"Ехали играть на победу, просто была тактика отдать инициативу и закрыть "Спартаку" зоны, так как они используют много разрезающих передач, а мы бы играли на контратаках. Не знаю, как тренеры это хотели преподнести, но я это так понял", - добавил вратарь "Арсенала".

На данный момент туляки занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 19 очков. "Спартак", в активе которого 18 очков, располагается на девятой строчке. Лидирует в чемпионате петербургский "Зенит", на счету которого 33 очка.

Теги
Российский футбол
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