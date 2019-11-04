Команда ХМАО-Югры победила в финале фестиваля ГТО среди учащихся

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Сборная Ханты-Мансийского автономного округа - Югры заняла первое место на финальном этапе пятого фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди учащихся, который завершился в международном детском центре "Артек" в понедельник. Об этом ТАСС сообщили организаторы фестиваля.

Торжественная церемония награждения победителей прошла в рамках закрытия финального этапа фестиваля. Сборная Ханты-Мансийского автономного округа - Югры стала обладателем переходящего Кубка ГТО, в качестве эксклюзивного подарка от Министерства спорта РФ ребята получили сертификат на посещение Игр стран СНГ, которые пройдут в Казани в августе 2020 года. Второе место заняла команда Белгородской области, третье место - сборная Вологодской области.

Финальный этап фестиваля состоялся в формате трехнедельной смены в "Артеке", которая проходит с 17 октября по 7 ноября. В состав каждой сборной вошли по восемь человек: два мальчика и две девочки в возрасте 11-12 лет, а также двое юношей и две девушки в возрасте 13-15 лет. Спортивную часть фестиваля составили тесты (испытания), входящие в комплекс ГТО: бег на 60 м, 1500 (2000) м, стрельба из пневматической винтовки, подтягивание, метание мяча, плавание. Участниками финального этапа фестиваля стали 654 школьников из 83 регионов страны, обладатели золотых знаков отличия комплекса "Готов к труду и обороне".

В рамках финала фестиваля, в ходе проведения соревновательной программы определились лучшие физкультурники не только в общекомандном, но и в личном зачетах. Лучшим среди мальчиков третьей возрастной ступени (11-13 лет) стал Андрей Артамонов (Белгородская область), Егор Новосельцев (Белгородская область) занял второе место, на третьем - Андрей Еремин (Кемеровская область - Кузбасс). Среди девочек третьей возрастной ступени наивысший результат показала Юлия Брусникина (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), на втором месте - Дарья Волкова (Красноярский край), замкнула тройку лучших Александра Бибикова (Белгородская область).

Победу в личных состязаниях четвертой возрастной ступени (14-15 лет) среди юношей уверенно одержал Андрей Зуев (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), второе место занял Илья Хуснутдинов (Калужская область), бронзу завоевал Егор Шупьяный (Кемеровская область - Кузбасс). В соревнованиях среди девушек четвертой возрастной ступени не было равных Веронике Матвейченко (Белгородская область), второе место заняла Елизавета Пугач (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), третье - Алена Колодкина (Республика Хакасия).

Церемония закрытия

Почетными гостями церемонии закрытия фестиваля стали заместитель министра спорта РФ Марина Томилова, министр спорта Крыма Ольга Торубарова, директор "Артека" Константин Федоренко и представители субъектов РФ. Приветствие финалистам фестиваля направил министр спорта РФ Павел Колобков.

"Уникальный проект - фестиваль ГТО среди школьников, который собрал на земле "Артека" победителей со всех регионов России, подарил массу положительных эмоций. Важно, что они уедут домой как пропагандисты здорового образа жизни, спорта. Благодаря достижениям в комплексе ГТО ребята оказались в таком уникальном молодежном центре, как "Артек". Наш фестиваль ГТО - это одно из важнейших направлений в части того, чтобы через спортивную игру дети привыкали, что спорт - это залог успеха, дисциплины, здоровья, команды", - отметила в приветственном слове Томилова.

"То, что смена по внедрению комплекса ГТО, фестиваля ГТО проходит именно в Крыму, это очень здорово, поскольку на единой спортивной площадке лучшие спортсмены собрались для того, чтобы продемонстрировать свои способности. И сейчас, в конце смены, мы видим не соперников, а одну большую семью артековцев. И, конечно, они увезут частичку тепла, нежности. И сколько будет добрых воспоминаний, когда они вернутся в свои уголки нашей необъятной Родины", - сказала Торубарова.