"Зенит" сыграет дома с немецким "Лейпцигом" в Лиге чемпионов

Встречу рассудит израильская бригада арбитров во главе с Орелем Гринфельдом. "Газпром-Арена" вмещает 62 315 зрителей, и на важной еврокубковой игре можно ожидать полные трибуны. Как сообщил ТАСС пресс-секретарь немецкой команды Беньямин Ипполити, "Лейпциг" поддержат около 400 болельщиков. В матче предыдущего тура в Германии, в котором хозяева победили со счетом 2:1, на трибунах присутствовало около 1500 болельщиков "Зенита".

Немцев тренирует 32-летний Юлиан Нагельсман, который является самым молодым тренером в истории Бундеслиги. "Лейпциг" идет третьим в турнирной таблице чемпионата Германии с 18 очками после 10 туров, за последние две игры клуб забил 14 мячей - команда Нагельсмана обыграла "Вольфсбург" (6:1) в Кубке Германии, а затем разгромила "Майнц" (8:0) в национальном чемпионате.

До текущего сезона "Зенит" и "Лейпциг" встречались дважды. На стадии 1/8 финала Лиги Европы сезона-2017/18 "Зенит" уступил в первой встрече со счетом 1:2, а в ответной сыграл вничью - 1:1. Всего на еврокубковой арене петербуржцы 12 раз противостояли немецким командам (пять побед, четыре поражения, три ничьи).

Хорошие шансы на победу

"Зенит" имел три дня на восстановление после тяжелой игры с ЦСКА (1:1) в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги. Семак уверил на предматчевой пресс-конференции, что все футболисты находятся в нормальных физических кондициях. "Есть небольшие микроповреждения после матча с ЦСКА, не готовятся те, кто давно отсутствуют", - сообщил специалист. На данный момент у клуба из Петербурга травмированы вратарь Андрей Лунев, защитник Эмануэль Маммана и нападающий Малком.