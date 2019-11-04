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Лига чемпионов

"Зенит" сыграет дома с немецким "Лейпцигом" в Лиге чемпионов

Матч четвертого тура группового раунда начнется в Петербурге в 20:55 мск
Описание
© EPA-EFE/FILIP SINGER

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" во вторник проведет домашнюю встречу против немецкого "Лейпцига" в рамках четвертого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Игра пройдет на "Газпром-Арене", начало - 20:55 мск.

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Встречу рассудит израильская бригада арбитров во главе с Орелем Гринфельдом. "Газпром-Арена" вмещает 62 315 зрителей, и на важной еврокубковой игре можно ожидать полные трибуны. Как сообщил ТАСС пресс-секретарь немецкой команды Беньямин Ипполити, "Лейпциг" поддержат около 400 болельщиков. В матче предыдущего тура в Германии, в котором хозяева победили со счетом 2:1, на трибунах присутствовало около 1500 болельщиков "Зенита".

Немцев тренирует 32-летний Юлиан Нагельсман, который является самым молодым тренером в истории Бундеслиги. "Лейпциг" идет третьим в турнирной таблице чемпионата Германии с 18 очками после 10 туров, за последние две игры клуб забил 14 мячей - команда Нагельсмана обыграла "Вольфсбург" (6:1) в Кубке Германии, а затем разгромила "Майнц" (8:0) в национальном чемпионате.

До текущего сезона "Зенит" и "Лейпциг" встречались дважды. На стадии 1/8 финала Лиги Европы сезона-2017/18 "Зенит" уступил в первой встрече со счетом 1:2, а в ответной сыграл вничью - 1:1. Всего на еврокубковой арене петербуржцы 12 раз противостояли немецким командам (пять побед, четыре поражения, три ничьи).

Хорошие шансы на победу

"Зенит" имел три дня на восстановление после тяжелой игры с ЦСКА (1:1) в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги. Семак уверил на предматчевой пресс-конференции, что все футболисты находятся в нормальных физических кондициях. "Есть небольшие микроповреждения после матча с ЦСКА, не готовятся те, кто давно отсутствуют", - сообщил специалист. На данный момент у клуба из Петербурга травмированы вратарь Андрей Лунев, защитник Эмануэль Маммана и нападающий Малком.

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Первый матч с "Лейпцигом" оставил двоякое впечатление об игре сине-бело-голубых, петербуржцы не смогли реализовать свои шансы, а в защите совершали непозволительные ошибки. "Мы не совсем правильно сыграли впереди, у нас была возможность для контратак, потому что соперник высоко прессинговал, но мы принимали неправильные решения. Не самый обязательный гол пропустили, второй гол был сумасшедшим", - отметил нападающий клуба из Санкт-Петербурга Артем Дзюба.

Также он добавил, что команда ждет ответную встречу, так как после первой игры "осталась недосказанность". "Понятно, что они сильные, но в определенной игре может победить любой, мы уважаем соперника, но и себя не принижаем, мы дома играем, так что у нас шансы хорошие", - заключил футболист.

Нагельсман на пресс-конференции не стал подробно разбирать футбол соперника, но заявил, что не ждет серьезных изменений в игре "Зенита". "Команда всегда показывает то, что умеет, конечно, не всегда все получается, в прошлом матче было видно, что "Зенит" умеет многое. Ожидаем, что завтра будет более высокая защита от них, но не думаю, что что-то кардинально поменяется в игре "Зенита". Мы анализировали все матчи "Зенита", он мог победить ЦСКА, самое главное, чтобы наши футболисты знали, что ожидать от соперника и как ему противодействовать", - сказал специалист, подчеркнув, что защитникам нужно быть особенно внимательными при игре против Дзюбы.

В другом матче группы G французский "Лион" примет португальскую "Бенфику", начало - 23:00 мск. В таблице "Лейпциг" с 6 очками лидирует, далее идут "Зенит" (4), "Лион" (4) и "Бенфика" (3). Даже в случае победы российской команды и поражения португальцев Россия не сможет догнать Португалию в таблице коэффициентов УЕФА, Португалия имеет в активе 44,849 балла, Россия - 43,883.

Теги
Семак, Сергей БогдановичДзюба, Артем Сергеевич
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