Сборная России по пляжному футболу попробует 4-й раз выиграть Межконтинентальный кубок

ТАСС, 5 ноября. Девятый Межконтинентальный кубок по пляжному футболу стартует во вторник в Дубае. Соревнования пройдут на пляже Kite Beach.

Первый розыгрыш турнира состоялся в 2011 году. Местом проведения Межконтинентального кубка из года в год становится Дубай, менялись лишь площадки. Победителем первого турнира стала сборная России, переигравшая в финале в овертайме бразильцев со счетом 5:4. С тех пор российская команда еще дважды выигрывала кубок (2012, 2015) и делит первое место по количеству побед на турнире с бразильцами.

Однако на девятом Межконтинентальном кубке бразильцев не будет, так что сборная России может выйти в единоличные лидеры по титулам. Состав российской команды на турнир выглядит следующим образом: вратари - Максим Чужков ("Кристалл"), Денис Пархоменко ("Спартак"); полевые игроки - Николай Крышанов, Виктор Крышанов, Остап Федоров, Борис Никоноров (все - "Локомотив"), Андрей Новиков, Владимир Раскин, Алексей Павленко (все - "Спартак"), Владислав Жариков ("Кристалл"), Артем Волошин ("Крылья Советов"), Андрей Андреев ("Дельта").

Всего в турнире примут участие восемь сборных, которые разделены на две группы. Команды, занявшие два первых места в своих группах, выйдут в полуфинал.

Россияне начнут путь к четвертому Межконтинентальному кубку в группе В, в которую также попали сборные Египта, Ирана и Мексики. В группе А сыграют команды ОАЭ, Италии, Испании и Японии. В первом матче турнира сборная России сыграет против египтян 5 ноября, начало матча - 17:45 мск. Турнир завершится 9 ноября.