"Оттава" обыграла "Рейнджерс" в НХЛ, Панарин и Наместников забросили по шайбе

ТАСС, 5 ноября. "Нью-Йорк Рейнджерс" дома проиграл "Оттаве" со счетом 2:6 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Жан-Габриэль Пажо (15-я, 32-я минуты), Тайлер Эннис (19), Рон Хейнси (25), Брэди Ткачук (35) и Владислав Наместников (46). У проигравших отличились Каапо Какко (9) и Артемий Панарин (38).
Наместников также записал на свой счет результативную передачу, форвард 8 октября перешел в "Оттаву" из "Рейнджерс" в результате обмена. Голкипер команды из Нью-Йорка Александр Георгиев отразил 24 из 30 бросков по воротам.
Replay of Namestnikov's PPG from Brown and Paul pic.twitter.com/Ss9vcl7eh4— OSNL (@OSNL11) November 5, 2019
Второй номер драфта-2019 финн Какко, помимо заброшенной шайбы, сделал результативный пас, впервые в карьере набрав больше одного очка в матче.
В другом матче дня "Нэшвилл" разгромил "Детройт" со счетом 6:1, пропустив первым на третьей минуте встречи. "Детройт" опустился на последнее место в таблице Восточной конференции.