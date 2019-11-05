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НХЛ

"Оттава" обыграла "Рейнджерс" в НХЛ, Панарин и Наместников забросили по шайбе

Наместников набрал два очка в игре против бывшей команды
Владислав Наместников AP Photo/Sam Hodde
Описание
Владислав Наместников
© AP Photo/Sam Hodde

ТАСС, 5 ноября. "Нью-Йорк Рейнджерс" дома проиграл "Оттаве" со счетом 2:6 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Жан-Габриэль Пажо (15-я, 32-я минуты), Тайлер Эннис (19), Рон Хейнси (25), Брэди Ткачук (35) и Владислав Наместников (46). У проигравших отличились Каапо Какко (9) и Артемий Панарин (38).

Наместников также записал на свой счет результативную передачу, форвард 8 октября перешел в "Оттаву" из "Рейнджерс" в результате обмена. Голкипер команды из Нью-Йорка Александр Георгиев отразил 24 из 30 бросков по воротам.

Второй номер драфта-2019 финн Какко, помимо заброшенной шайбы, сделал результативный пас, впервые в карьере набрав больше одного очка в матче.

В другом матче дня "Нэшвилл" разгромил "Детройт" со счетом 6:1, пропустив первым на третьей минуте встречи. "Детройт" опустился на последнее место в таблице Восточной конференции.

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