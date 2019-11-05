"Оттава" обыграла "Рейнджерс" в НХЛ, Панарин и Наместников забросили по шайбе

ТАСС, 5 ноября. "Нью-Йорк Рейнджерс" дома проиграл "Оттаве" со счетом 2:6 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Жан-Габриэль Пажо (15-я, 32-я минуты), Тайлер Эннис (19), Рон Хейнси (25), Брэди Ткачук (35) и Владислав Наместников (46). У проигравших отличились Каапо Какко (9) и Артемий Панарин (38).

Наместников также записал на свой счет результативную передачу, форвард 8 октября перешел в "Оттаву" из "Рейнджерс" в результате обмена. Голкипер команды из Нью-Йорка Александр Георгиев отразил 24 из 30 бросков по воротам.