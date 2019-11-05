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Сборные по хоккею

Завгородний: молодежная сборная России по хоккею будет прибавлять по ходу Суперсерии

Автор двух шайб в стартовом матче против команды лиги Квебека отметил хорошую атмосферу в коллективе

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Молодежная сборная России по хоккею будет прибавлять от игры к игре по ходу Суперсерии с командами юниорских лиг Канады. Такое мнение высказал нападающий российской сборной Дмитрий Завгородний, чьи слова ТАСС предоставила пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

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Во вторник сборная России переиграла команду Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL) в стартовом матче Суперсерии со счетом 4:3. Завгородний забросил две шайбы и отдал голевую передачу. Российский хоккеист выступает в QMJHL и является третьим бомбардиром лиги, имея в активе 36 очков в 18 играх. За сборную России в матче играли четыре хоккеиста QMJHL, остальные представляют российские лиги.

"Ребятам было сложно, потому что надо было акклиматизироваться, плюс переход на маленькие площадки, где все по-другому. В этом плане нам [хоккеистам из QMJHL] было полегче, но все ребята сыграли хорошо от обороны и в следующем матче будут себя лучше чувствовать. Думаю, что с каждой игрой будет лучше и лучше, ребята сыграли только первую игру и увидели, как нужно себя вести на маленьких площадках. Думаю, что сборная будет прибавлять по ходу серии", - отметил Завгородний.

"Хорошая игра и хорошая волевая победа, мы нашли немного химии с партнерами. Начали матч хорошо, второй период был средним, в третьем все собрались и показали хорошую игру", - добавил хоккеист.

По регламенту Суперсерии российские игроки, выступающие в юниорских лигах Канады, могут сыграть за сборную только против команды своей лиги. "Жалко, что нельзя сыграть побольше. Приятно увидеться со всеми ребятами и поиграть в наш хоккей, в команде хорошая атмосфера, чувствуется, что будто я на родине. Но есть только две игры, отдам все сто процентов на льду", - заключил Завгородний.

Суперсерия, в которой команда России играет против сборных QMJHL, Хоккейной лиги Онтарио (OHL) и Западной хоккейной лиги (WHL), проводится в 17-й раз. Победитель определится по наибольшему количеству очков в очных матчах. Очки канадских команд суммируются. 6 ноября россияне сыграют второй матч против команды QMJHL, 8 и 12 ноября пройдут встречи против сборной OHL, 14 и 15 ноября - против сборной WHL.

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