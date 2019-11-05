Всемирная шахматная олимпиада 2020 года перенесена из Ханты-Мансийска в Москву

ТАСС, 5 ноября. Всемирная шахматная олимпиада, которая пройдет в августе 2020 года, перенесена из Ханты-Мансийска в Москву. Об этом заявил президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович на церемонии открытия третьего этапа Гран-при, который проходит в немецком Гамбурге, сообщает пресс-служба FIDE.

При этом, Ханты-Мансийск примет первую в истории Всемирную шахматную паралимпиаду.