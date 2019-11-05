Всемирная шахматная олимпиада 2020 года перенесена из Ханты-Мансийска в Москву

ТАСС, 5 ноября. Всемирная шахматная олимпиада, которая пройдет в августе 2020 года, перенесена из Ханты-Мансийска в Москву. Об этом заявил президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович на церемонии открытия третьего этапа Гран-при, который проходит в немецком Гамбурге, сообщает пресс-служба FIDE.
При этом, Ханты-Мансийск примет первую в истории Всемирную шахматную паралимпиаду.
Всемирная шахматная олимпиада - командный турнир для сборных - членов FIDE. Впервые турнир был проведен в 1927 году в Лондоне. С 1950 года соревнования проводятся в формате двухлетнего цикла.
Соревнования в третий раз пройдут в Москве, ранее столица принимала турнир в 1956 и 1994 году (в 1956 году победу одержала сборная СССР, в 1994 году - российская команда). Самой титулованной сборной является команда СССР (18 побед у мужчин и 11 - у женщин), мужская сборная России шесть раз становилась победителем турнира, женская - три раза. Ханты-Мансийск принимал Всемирную шахматную олимпиаду в 2010 году, тогда победителем турнира стала сборная Украины.