Тедеско назвал игру соперников ФК "Спартак" от обороны признаком страха

В понедельник "Спартак" в заключительном матче 15-го тура чемпионата России потерпел поражение от тульского "Арсенала" (0:1). Для москвичей этот проигрыш стал первым под руководством немецкого тренера; в трех предыдущих играх после его назначения команда один раз сыграла вничью, а также одержала две победы. После 15 туров красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков. Отставание от идущего первым петербургского "Зенита" на данный момент составляет 15 очков.

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Факт того, что некоторые соперники футбольного клуба "Спартак" предпочитают играть от обороны, значит, что эти команды побаиваются красно-белых. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал главный тренер москвичей Доменико Тедеско.

"Не запрещено играть, "паркуя автобус", - сказал Тедеско, рассуждая о том, что большинство команд в чемпионате России предпочитают играть от обороны. - Мы должны тренироваться и находить решение, как играть с мячом против команд, которые обороняются низко. Мы уже пробовали это с "Ростовом" ("Спартак" одержал победу со счетом 2:1 в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России - прим. ТАСС). Когда забиваешь первый мяч, становится проще - получаешь больше пространства и можешь забить второй и приобрести уверенность".

"С "Арсеналом" мы пропустили первыми, и эта мысль засела в головах у игроков. Мы должны отчистить их головы и двигаться вперед. Если счет 0:1, мы должны продолжать и искать варианты против тех, кто "паркует автобус", - отметил главный тренер "Спартака".

Также Тедеско заявил, что в чемпионате Германии есть клубы, которые действуют в подобной манере. "Если "Фрайбург" или "Майнц" будет играть против "Баварии" или дортмундской "Боруссии", они будут играть так, или, по крайней мере, попытаются играть в таком стиле против топ-клубов. Если против нас играют так, значит нас анализируют и немного боятся - это хороший знак", - добавил Тедеско.

"Это первый шаг, теперь нам нужно сделать следующий - теперь мяч на нашей стороне. Мы начали, соперник, как вчера, нашел. Теперь мяч снова на нашей стороне и нужно найти новое решение. Мы можем развиваться", - резюмировал он.