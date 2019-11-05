Тедеско: футболист "Спартака" Шюррле не имеет проблем с мотивацией, он профессионал

Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Шюррле перешел в "Спартак" в июле на правах аренды с правом выкупа из немецкой "Боруссии" (Дортмунд). Контракт 28-летнего игрока с российским клубом рассчитан до конца сезона-2019/20. В составе красно-белых он принял участие в 14 матчах во всех турнирах, забив два мяча и сделав две голевые передачи.

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба "Спартак" Андре Шюррле, несмотря на заявления о возможном завершении карьеры через пару лет, не испытывает проблем с мотивацией и является профессионалом на 100%. Об этом журналистам сообщил главный тренер красно-белых Доменико Тедеско.

В конце октября Шюррле в интервью немецкому телеканалу Sport1 сообщил, что не исключает возможности завершения карьеры через один или два года. Игрок "Спартака" отметил, что мысли об уходе из футбола возникали у него в действительно сложных ситуациях.

"Я читал его интервью и, в первую очередь, хочу сказать, что Шюррле открыто говорит об очень деликатных вещах, - сказал Тедеско. - Он просто сказал, что когда на протяжении года или двух ты не играешь за дортмундскую "Боруссию", такие мысли появляются. Во-вторых, я хотел бы сказать, что каждый день вижу его на поле на протяжении почти трех недель. Могу сказать, что передо мной очень мотивированный парень, у него хорошее положение в команде - все смотрят на него".

"Он профессионал, он упорно тренируется и знает свое тело. Он очень профессионально относится к нему - занимается терапией, посещает сауну. Могу сказать, что он на 100% профессионален и мотивирован", - подчеркнул главный тренер "Спартака".