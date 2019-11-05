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Футбол в России

ФК "Спартак" не планирует проводить товарищеские матчи во время паузы на игры сборных

До перерыва красно-белым предстоит провести еще одну игру - в 16-м туре они на своем поле сыграют с самарскими "Крыльями Советов"

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" во время паузы на игры сборных в ноябре не собирается проводить товарищеские матчи. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Доменико Тедеско.

В понедельник "Спартак" в заключительном матче 15-го тура чемпионата России потерпел поражение от тульского "Арсенала" (0:1). До перерыва на игры сборных красно-белым предстоит провести еще одну игру - в 16-м туре они 9 ноября на своем поле сыграют с самарскими "Крыльями Советов". В 17-м туре команда 24 ноября на выезде встретится с екатеринбургским "Уралом".

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"Когда есть время - это хорошо, но многие ребята уедут в сборные, - сказал Тедеско, отвечая на вопрос о том, считает ли он паузу на международные матчи плюсом для команды. - Когда тренируешь большой клуб, сталкиваешься с этой проблемой - есть время для тренировок, но все разъезжаются. Я знаком с этой ситуацией по работе в "Шальке" (специалист возглавлял клуб из Гельзенкирхена с июня 2017 по март 2019 года - прим. ТАСС) - у нас было 12-13 игроков сборных".

"Клуб не планирует проводить товарищеских матчей, потому что многие игроки будут в сборных", - добавил Тедеско.

После 15 туров красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков. В первой половине турнира команда одержала пять побед при трех ничьих и семи поражениях. Отставание от идущего первым петербургского "Зенита" на данный момент составляет 15 очков.

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