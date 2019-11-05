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Футбол в России

Тедеско: Крал способен заменить Кутепова в центре обороны ФК "Спартак"

Российский защитник получил травму в конце первого тайма домашнего матча с тульским "Арсеналом" и вынужден был покинуть поле

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Чешский полузащитник Алекс Крал может сыграть в центре обороны московского футбольного клуба "Спартак", если защитник Илья Кутепов не примет участие в ближайших матчах из-за травмы. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Доменико Тедеско.

В понедельник "Спартак" проиграл тульскому "Арсеналу" со счетом 0:1 в домашнем матче 15-го тура Российской премьер-лиги. Кутепов покинул поле из-за травмы в конце первого тайма. Тедеско собирался выпустить вместо него Крала, но на тот момент на поле находилось максимальное количество иностранных футболистов, в итоге Кутепова заменил полузащитник Наиль Умяров.

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"Алекс может сыграть одного из трех центральных защитников. В пражской "Славии" он играл и левого центрального, и правого центрального. Он может сыграть на любой позиции в центре обороны. Также у нас есть Илья Гапонов", - сказал Тедеско.

Немецкий специалист рассказал, что рисковал, выпуская в стартовом составе Кутепова.

"Думаем, у него проблема с задней поверхностью бедра, до матча медицинский штаб предупреждал нас, что три игрока находятся в зоне риска - Крал, Умяров и Кутепов, первых двух мы поберегли, а Кутепова поставили в стартовый состав. Иногда риск приводит к успеху, но в случае с Ильей, к сожалению, получилось иначе, радует, что сохранили Наиля и Алекса. Они важные игроки, но не нужно забывать о том, что Умяров, к примеру, 2000 года рождения, было бы чересчур, если бы он провел три матча за шесть дней. Я думаю о команде, о клубе и об игроках, а не о себе, если бы они получили травмы, как Кутепов, ситуация была бы еще хуже", - отметил главный тренер "Спартака".

После 15 туров "Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков. Под руководством Тедеско команда дважды победила, один раз проиграла и один раз сыграла вничью.

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