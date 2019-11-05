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Бокс

Промоутер Ковалева считает, что россиянину необходимо отдохнуть от бокса

В воскресенье 36-летний россиянин проиграл мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом и расстался с титулом чемпиона мира по версии WBO в весовой категории до 79,38 кг
Сергей Ковалев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Сергей Ковалев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Экс-чемпиону мира Сергею Ковалеву необходимо отдохнуть от бокса в течение некоторого времени. Об этом ТАСС заявила промоутер спортсмена Кэти Дува.

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В воскресенье 36-летний Ковалев проиграл мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде в Лас-Вегасе и расстался с титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг.

"Сергея из больницы сразу же отправили на отдых, с ним все хорошо, нет никаких следов на лице. А вот лицо Канело (прозвище Альвареса - прим. ТАСС) выглядит как лицо проигравшего боксера. Сергей будет гораздо лучше выглядеть против кого-то, кто будет медленнее и больше Альвареса. Сергею необходимо отдохнуть от бокса некоторое время, затем мы решим, что делать дальше", - сказала Дува.

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