Промоутер Ковалева считает, что россиянину необходимо отдохнуть от бокса

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Экс-чемпиону мира Сергею Ковалеву необходимо отдохнуть от бокса в течение некоторого времени. Об этом ТАСС заявила промоутер спортсмена Кэти Дува.

В воскресенье 36-летний Ковалев проиграл мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде в Лас-Вегасе и расстался с титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг.

"Сергея из больницы сразу же отправили на отдых, с ним все хорошо, нет никаких следов на лице. А вот лицо Канело (прозвище Альвареса - прим. ТАСС) выглядит как лицо проигравшего боксера. Сергей будет гораздо лучше выглядеть против кого-то, кто будет медленнее и больше Альвареса. Сергею необходимо отдохнуть от бокса некоторое время, затем мы решим, что делать дальше", - сказала Дува.