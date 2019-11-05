СМИ: Неймар избежал судебного преследования за пощечину зрителю

ТАСС, 5 ноября. Бразильский нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар не будет наказан судом за пощечину зрителю. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на французское издание Ouest-France.

Инцидент произошел в финале Кубка Франции сезона-2018/19, в котором "Ренн" в серии пенальти победил ПСЖ (2:2, 6:5 - по пен.), встреча прошла на "Стад де Франс" 27 апреля.

По информации издания, прокуратура Бобиньи (пригород Парижа) направила 27-летнему футболисту на почту письменное предупреждение, что является формальной процедурой без продолжения судебного преследования. 29-летний зритель подал заявление в прокуратуру в августе. При этом Федерация футбола Франции дисквалифицировала игрока на три матча в турнирах под эгидой организации.

Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" летом 2017 года. В текущем сезоне за ПСЖ бразилец провел пять игр и забил четыре мяча, в составе французского клуба он дважды становился чемпионом Франции, по одному разу завоевал Кубок Франции, Кубок лиги и Суперкубок Франции.