Всемирная шахматная олимпиада 2020 года может пройти в Москве и Ханты-Мансийске

МОСКВА, 5 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Москва и Ханты-Мансийск могут совместно провести Всемирную шахматную олимпиаду, которая пройдет в августе 2020 года. Об этом ТАСС во вторник заявил президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович ранее объявил, что соревнования пройдут в Москве, а не в Ханты-Мансийске, как планировалось ранее. Однако город примет первую в истории Всемирную шахматную паралимпиаду.

"Пока что нет юридического документа или договора о проведении шахматной олимпиады в Москве. Ведутся переговоры о том, чтобы часть олимпиады прошла в Москве, и конгресс FIDE, который должен быть в те же сроки", - сказал Филатов.

"В готовности и способности Ханты-Мансийска принять олимпиаду сомнений нет", - добавил он.

Всемирная шахматная олимпиада - командный турнир для сборных - членов FIDE. Впервые турнир был проведен в 1927 году в Лондоне. С 1950 года соревнования проводятся в формате двухлетнего цикла.

Соревнования в третий раз пройдут в Москве, ранее столица принимала турнир в 1956 и 1994 годах (в 1956 году победу одержала сборная СССР, в 1994 году - российская команда). Самой титулованной сборной является команда СССР (18 побед у мужчин и 11 - у женщин), мужская сборная России шесть раз становилась победителем турнира, женская - три раза. Ханты-Мансийск принимал Всемирную шахматную олимпиаду в 2010 году, тогда победителем мужского турнира стала сборная Украины, а женского - российская команда.