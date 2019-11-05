Заседание рабочей группы по восстановлению ВФЛА пройдет 21 ноября

Рабочая группа составляет рекомендацию совету IAAF, который принимает решение о статусе ВФЛА. Отстранение национальной федерации продлевалось 12 раз, последнее решение было принято 23 сентября, перед стартом чемпионата мира в Дохе.

КАТОВИЦЕ /Польша/, 5 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Очередное заседание рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), которая отслеживает условия восстановления прав Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), состоится 21 ноября. Об этом сообщил ТАСС глава рабочей группы Руне Андерсен.

"Следующее заседание рабочей группы пройдет в Монако накануне совета IAAF", - сказал Андерсен.

Совет IAAF пройдет с 22 по 23 ноября. На восстановление прав национальной федерации влияет несколько условий. В частности, должна быть завершена проверка информации из базы данных московской лаборатории и закрыто допинговое дело российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации (дорожную карту).

По причине дисквалификации национальной федерации российские легкоатлеты на международных стартах выступают в нейтральном статусе.