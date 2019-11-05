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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Шляхтин не планирует до ноябрьского совета IAAF встречаться с рабочей группой

Ближайшее заседание группы состоится 21 ноября в Монако
Глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин не планирует в ноябре встречаться с рабочей группой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), которая контролирует выполнение ВФЛА дорожной карты. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.

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Заседание рабочей группы по восстановлению ВФЛА пройдет 21 ноября

Глава рабочей группы IAAF Руне Андерсен сообщил во вторник ТАСС, что ближайшее заседание группы состоится 21 ноября, накануне совета IAAF, на котором в очередной раз будет рассмотрен вопрос о возможности восстановления членства ВФЛА в международной федерации.
"Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин пока не планирует встречаться с рабочей группой", - рассказала Юхарева.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации (дорожную карту).

Теги
Допинг-скандал вокруг российского спорта
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