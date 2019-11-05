Шляхтин не планирует до ноябрьского совета IAAF встречаться с рабочей группой

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин не планирует в ноябре встречаться с рабочей группой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), которая контролирует выполнение ВФЛА дорожной карты. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.

Глава рабочей группы IAAF Руне Андерсен сообщил во вторник ТАСС, что ближайшее заседание группы состоится 21 ноября, накануне совета IAAF, на котором в очередной раз будет рассмотрен вопрос о возможности восстановления членства ВФЛА в международной федерации.

"Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин пока не планирует встречаться с рабочей группой", - рассказала Юхарева.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации (дорожную карту).