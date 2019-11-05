Глава WADA считает допинговый кризис в России самым масштабным в истории организации

КАТОВИЦЕ /Польша/, 5 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди считает допинговый кризис в России самым масштабным в истории организации. Об этом он заявил во вторник на Всемирной конференции по допингу, которая проходит в Катовице.

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WADA 10 ноября исполнится 20 лет со дня его образования. Допинговый кризис в России начался в 2015 году с расследования Ричарда Паунда о махинациях в легкой атлетике. В 2016 году расследование Ричарда Макларена выявило, что к сокрытию нарушений антидопинговых правил в России причастны государственные структуры, что отрицается российскими властями. "Самый серьезный сбой в антидопинговой системе произошел в рамках истории, действующими лицами которой стали российские спортсмены и организации, это был самый масштабный кризис в движении по противодействию допингу, который WADA выявило в результате расследований Паунда и Макларена. Он заставил нас коренным образом пересмотреть отношение к этой проблеме во всем мире. Столь беспрецедентное мошенничество в спорте показало, какую огромную работу нам надо было провести для обеспечения честности в спорте", - сказал Риди.

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