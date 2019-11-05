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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Глава WADA считает допинговый кризис в России самым масштабным в истории организации

Всемирному антидопинговому агентству 10 ноября исполнится 20 лет
Глава WADA Крейг Риди Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Глава WADA Крейг Риди
© Сергей Бобылев/ТАСС

КАТОВИЦЕ /Польша/, 5 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди считает допинговый кризис в России самым масштабным в истории организации. Об этом он заявил во вторник на Всемирной конференции по допингу, которая проходит в Катовице.

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WADA 10 ноября исполнится 20 лет со дня его образования. Допинговый кризис в России начался в 2015 году с расследования Ричарда Паунда о махинациях в легкой атлетике. В 2016 году расследование Ричарда Макларена выявило, что к сокрытию нарушений антидопинговых правил в России причастны государственные структуры, что отрицается российскими властями.

"Самый серьезный сбой в антидопинговой системе произошел в рамках истории, действующими лицами которой стали российские спортсмены и организации, это был самый масштабный кризис в движении по противодействию допингу, который WADA выявило в результате расследований Паунда и Макларена. Он заставил нас коренным образом пересмотреть отношение к этой проблеме во всем мире. Столь беспрецедентное мошенничество в спорте показало, какую огромную работу нам надо было провести для обеспечения честности в спорте", - сказал Риди.

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"С начала кризиса WADA полностью реорганизовало Российское антидопинговое агентство, сейчас эта организация возобновила национальную антидопинговую программу, которая работает должным образом в столь огромной стране, которая очень любит спорт. Российские спортсмены, которые представлены почти во всех видах спорта, не могут оставаться без антидопингового агентства", - добавил он.

Глава WADA также добавил, что российский допинговый скандал показал, что у организации на тот момент не было средств и возможностей, чтобы "эффективно справляться с таким крупномасштабным скандалом и объемом подлогов и мошенничества".

23 сентября исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА международному кодексу. Основанием для этого стали изменения, обнаруженные в базе данных проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год, которая была опечатана в московской лаборатории в связи с федеральным расследованием. Сохранение целостности базы являлось условием восстановления РУСАДА в сентябре прошлого года.

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Допинг-скандал вокруг российского спорта
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