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Олимпиада-2020 в Токио

Новый вид антидопингового тестирования может быть использован на Олимпиаде в Токио

По словам главы МОК Томаса Баха, нарушители антидопинговых правил не должны чувствовать себя в безопасности
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах
© Валерий Шарифулин/ТАСС

КАТОВИЦЕ /Польша/, 5 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Новый вид допинг-тестов может быть использован на летней Олимпиаде 2020 года в Токио. Об этом во вторник на Всемирной конференции по допингу заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в октябре подписало меморандумы о взаимопонимании с семью организациями в области разработки и внедрения нового вида тестирования - анализа засохшей крови (DBS).

"Новое тестирование может быть внедрено на Олимпийских играх 2020 года. Мы бы хотели, чтобы нарушители никогда и нигде не чувствовали себя в безопасности", - сказал Бах.

Новый вид тестирования упрощает сбор проб, удешевляет транспортировку образцов, экономит место для их хранения.

Теги
Олимпиада-2020 в Токио
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