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Лига чемпионов

Вопрос участия Антона Миранчука и Смолова в матче с "Ювентусом" решится во вторник

Московский "Локомотив" сыграет против итальянского клуба 6 ноября
Федор Смолов Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Федор Смолов
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Тренерский штаб российского футбольного клуба "Локомотив" примет решение об участии полузащитника Антона Миранчука и форварда Федеора Смолова в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против итальянского "Ювентуса" во вторник. Об этом на предматчевой пресс-конференции рассказал главный тренер "Локомотива" Юрий Семин.

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Матч "Локомотив" - "Ювентус" пройдет 6 ноября и начнется в 20:55 мск. Смолов и Миранчук не принимали участие в последних играх из-за травм.

"Антон Миранчук и Смолов уже тренируются в общей группе. Сыграют или нет - решим сегодня. Жоау Мариу выздоровел, думаю, сможет принять участие. Травмированных нет - много положительных моментов, физическое состояние команды на нормальном уровне", - сказал Семин.

В последнем туре чемпионата России "Локомотив" сыграл вничью с "Уфой" (1:1), матч проходил на искусственном поле. "Единственный сложный момент - это переход с синтетики на натуральное поле. Времени для этого не так много", - отметил специалист.

"Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице группы D, имея в активе три очка после трех игр. Лидирует "Ювентус" (7 очков), следом идет испанский "Атлетико" (7), замыкает таблицу немецкий "Байер" (0).

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