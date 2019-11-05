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Лига чемпионов

Семин: "Локомотив" в матче с "Ювентусом" будет думать и об атаке, и об обороне

По словам главного тренера железнодорожников, команда не думает сейчас о матче следующего тура чемпионата России с "Краснодаром"

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Футболисты "Локомотива" в матче Лиги чемпионов с "Ювентусом" будут соблюдать баланс между обороной и атакой. Об этом на предматчевой пресс-конференции рассказал главный тренер "Локомотива" Юрий Семин.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов "Локомотив" - "Ювентус" пройдет 6 ноября в Москве и начнется в 20:55 мск. В первом матче этих команд в Турине "Локомотив" уступил со счетом 1:2.

"Дома мы будем соблюдать баланс обороны и атаки, но многое зависит от соперника. Позволят больше атаковать - будем больше атаковать. Любое набранное очко в Лиге чемпионов для нас важно, чтобы двигаться дальше", - сказал Семин.

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По словам Семина, команда не думает сейчас о матче следующего тура чемпионата России с "Краснодаром". "Игра с "Ювентусом" - самая важная на этой неделе, это вызывает большой ажиотаж. Если мы возьмем очки, то это будет хорошей возможностью пройти дальше в еврокубках", - отметил он.

"Мы хотим создать проблемы для "Ювентуса". Будем бороться за каждый момент и эпизод, будем и должны играть в сбалансированный футбол. Иначе будет очень сложно удержать таких нападающих, какие есть у "Ювентуса", - подчеркнул Семин.

Тренер отметил, что "Локомотив"  ощутит самую большую поддержку на "РЖД-Арене".

"Это еще вопрос, сколько бы людей пришло в "Лужники", проводи мы матч там. Мы в первую очередь должны отталкиваться от наших игроков - где им удобнее играть. Им удобно играть дома, в Черкизове", - отметил Семин.

"И второй момент. Такая группа нам досталась, такие соперники, что пусть болельщики почувствуют все это на нашем стадионе в Черкизове. Здесь мы будем ощущать поддержку больше, чем где-либо", - отметил специалист.

"Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице группы D, имея в активе три очка после трех игр. Лидирует "Ювентус" (7 очков), следом идет испанский "Атлетико" (7), замыкает таблицу немецкий "Байер" (0).

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