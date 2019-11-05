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Лига чемпионов

Эдер: "Локомотив" будет играть только на победу в матче с "Ювентусом"

Встреча группового этапа Лиги чемпионов между командами пройдет 6 ноября в Москве

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Футболисты "Локомотива" в матче Лиги чемпионов с "Ювентусом" будут настраиваться только на победу. Об этом на предматчевой пресс-конференции рассказал нападающий "Локомотива" Эдер.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов "Локомотив" - "Ювентус" пройдет 6 ноября в Москве и начнется в 20:55 мск.

"Для меня всегда приятно действовать против Роналду, с которым играем в сборной Португалии. Он звезда мирового уровня, один из лучших футболистов мира. Но мы настраиваемся только на победу", - сказал португалец.

"Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице группы D, имея в активе три очка после трех игр. Лидирует "Ювентус" (7 очков), следом идет испанский "Атлетико" (7), замыкает таблицу немецкий "Байер" (0).

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