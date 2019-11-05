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Хабиб Нурмагомедов ответит на вопросы прессы и болельщиков перед турниром UFC в Москве

Турнир пройдет 9 ноября

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответит на вопросы журналистов и болельщиков в преддверии турнира UFC в Москве. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.

"Хабиб Нурмагомедов примет участие в сессии "вопрос-ответ", - сказал собеседник агентства, уточнив, что мероприятие пройдет 8 ноября.

Турнир UFC в Москве пройдет 9 ноября. Его возглавит поединок между россиянином Забитом Магомедшариповым и американцем Кэлвином Каттаром.

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