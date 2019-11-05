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КХЛ

Билялов, Педан и Вихарев признаны лучшими игроками недели в КХЛ

Лучшим новичком стал 19-летний защитник петербургского СКА Данила Галенюк

ТАСС, 5 ноября. Российский игрок казанского "Ак Барса" Андрей Педан признан лучшим защитником прошедшей недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

26-летний Педан принял участие в четырех встречах, в трех из которых "Ак Барс" одержал победы. Защитник набрал 3 очка (1 шайба + 2 передачи).

Лучшим голкипером признан вратарь "Ак Барса" Тимур Билялов, проведший два матча, в которых казанцы одержали сухие победы. В одной из встреч Билялов отметился результативной передачей.

Денис Вихарев ("Адмирал", Владивосток) признан лучшим нападающим недели, хоккеист забросил пять шайб (две из них оказались победными) и сделал одну результативную передачу в четырех матчах.

Лучшим новичком стал 19-летний защитник петербургского СКА Данила Галенюк, он провел четыре матча (в среднем 12 минут 48 секунд на льду) и сделал два результативных паса.

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