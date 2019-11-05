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Евро-2020

Фомин вошел в состав сборной РФ на матчи отбора ЧЕ-2020 с командами Бельгии и Сан-Марино

Национальная команда проведет игры 16 и 19 ноября
Даниил Фомин Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Даниил Фомин
© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 5 ноября. Полузащитник "Уфы" Даниил Фомин и хавбек "Локомотива" Рифат Жемалетдинов включены в состав сборной России по футболу на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Бельгии и Сан-Марино. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Фомин впервые вызван на сбор российской национальной команды. 22-летний полузащитник в текущем сезоне провел в составе "Уфы" 16 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Жемалетдинов получил вызов в сборную России во второй раз, однако не смог принять участия в предыдущих матчах российской команды против сборных Шотландии (4:0) и Кипра (5:0) из-за травмы. В 15 матчах текущего сезона он забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

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Полностью состав сборной России, в который вошли 25 игроков, выглядит следующим образом: вратари - Маринато Гилерме ("Локомотив"), Cослан Джанаев ("Сочи"), Антон Шунин ("Динамо"); защитники - Максим Беляев ("Арсенал"), Георгий Джикия ("Спартак"), Вячеслав Караваев ("Зенит"), Федор Кудряшов ("Сочи"), Сергей Петров ("Краснодар"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Марио Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Чистяков ("Ростов"); полузащитники - Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба - "Спартак"), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Алексей Миранчук (все - "Локомотив"), Александр Головин ("Монако"), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все - "Зенит"), Алексей Ионов ("Ростов"), Даниил Фомин ("Уфа"), Денис Черышев ("Валенсия", Испания); нападающие - Артем Дзюба ("Зенит"), Николай Комличенко ("Млада Болеслав", Чехия).

Сборная России встретится с командой Бельгии 16 ноября, матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 мск. Матч против команды Сан-Марино, который станет заключительным для российской команды в текущем отборочном турнире, россияне проведут на выезде 19 ноября, начало - 22:45 мск.

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Евро-2020
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