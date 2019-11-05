Фомин вошел в состав сборной РФ на матчи отбора ЧЕ-2020 с командами Бельгии и Сан-Марино

ТАСС, 5 ноября. Полузащитник "Уфы" Даниил Фомин и хавбек "Локомотива" Рифат Жемалетдинов включены в состав сборной России по футболу на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Бельгии и Сан-Марино. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Фомин впервые вызван на сбор российской национальной команды. 22-летний полузащитник в текущем сезоне провел в составе "Уфы" 16 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Жемалетдинов получил вызов в сборную России во второй раз, однако не смог принять участия в предыдущих матчах российской команды против сборных Шотландии (4:0) и Кипра (5:0) из-за травмы. В 15 матчах текущего сезона он забил один гол и сделал четыре результативные передачи.