Бах на примере Мутко заявил, что страны должны разделять санкции спортивных организаций

КАТОВИЦЕ /Польша/, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах привел в пример дело вице-премьера РФ Виталия Мутко, говоря о проблеме несоблюдения государственными структурами санкций, принятых спортивными организациями. Тему борьбы с допингом он затронул на Всемирной конференции по допингу в спорте, которая проходит в Катовице.
В декабре 2017 года МОК наложил пожизненную дисквалификацию на Мутко за его деятельность на посту министра спорта РФ, которая пришлась на период допингового кризиса в стране. Мутко оспорил это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), который постановил, что санкции МОК не могут распространяться на деятельность государственного чиновника.
"Потенциал спортивных организаций весьма ограничен, он не несет необходимого сдерживающего эффекта. Если МОК дисквалифицирует врача, то все, что он может, - отнять у него олимпийскую аккредитацию и отправить домой, - сказал Бах. - Но во многих государствах врач, вернувшись домой, может продолжать заниматься своим нечестным делом без каких-либо последствий; это неприемлемо, это подает неправильный сигнал и это необходимо менять. Мы призываем правительства к поиску путей в правовых системах, чтобы строго наказывать людей, врачей, замешанных в допинге, чтобы врач терял не только спортивную аккредитацию, но и лишался медицинской лицензии".
"Могу привести пример с Олимпийских игр в Сочи. МОК дисквалифицировал министра спорта РФ от участия во всех Олимпийских играх, но в CAS нам было сказано, что правительственное лицо не попадает под юрисдикцию МОК. Я привожу этот пример, чтобы показать необходимость взаимодействия с правительствами", - добавил он.
Глава МОК выразил сожаление, что на прошлой неделе конференция сторон ЮНЕСКО не сумела достигнуть консенсуса по вопросу принятия документа о дисциплинарных мерах за несоблюдение Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, проект которой предполагал согласие стран с санкциями под эгидой Всемирного антидопингового агентства (WADA) и олимпийского движения. Несмотря на желание ряда стран принять документы путем голосования, было принято решение отправить их на доработку специальной рабочей группе.
"Это упущенная возможность усилить санкции в отношении всех, кто замешан в допинге. Санкции не должны ограничиваться спортсменами. Мы призываем к пересмотру этого вопроса как можно скорее", - подчеркнул Бах.