Бах на примере Мутко заявил, что страны должны разделять санкции спортивных организаций

В декабре 2017 года МОК наложил пожизненную дисквалификацию на Мутко за его деятельность на посту министра спорта РФ, которая пришлась на период допингового кризиса в стране. Мутко оспорил это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), который постановил, что санкции МОК не могут распространяться на деятельность государственного чиновника.

КАТОВИЦЕ /Польша/, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах привел в пример дело вице-премьера РФ Виталия Мутко, говоря о проблеме несоблюдения государственными структурами санкций, принятых спортивными организациями. Тему борьбы с допингом он затронул на Всемирной конференции по допингу в спорте, которая проходит в Катовице.

"Потенциал спортивных организаций весьма ограничен, он не несет необходимого сдерживающего эффекта. Если МОК дисквалифицирует врача, то все, что он может, - отнять у него олимпийскую аккредитацию и отправить домой, - сказал Бах. - Но во многих государствах врач, вернувшись домой, может продолжать заниматься своим нечестным делом без каких-либо последствий; это неприемлемо, это подает неправильный сигнал и это необходимо менять. Мы призываем правительства к поиску путей в правовых системах, чтобы строго наказывать людей, врачей, замешанных в допинге, чтобы врач терял не только спортивную аккредитацию, но и лишался медицинской лицензии".

"Могу привести пример с Олимпийских игр в Сочи. МОК дисквалифицировал министра спорта РФ от участия во всех Олимпийских играх, но в CAS нам было сказано, что правительственное лицо не попадает под юрисдикцию МОК. Я привожу этот пример, чтобы показать необходимость взаимодействия с правительствами", - добавил он.

Глава МОК выразил сожаление, что на прошлой неделе конференция сторон ЮНЕСКО не сумела достигнуть консенсуса по вопросу принятия документа о дисциплинарных мерах за несоблюдение Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, проект которой предполагал согласие стран с санкциями под эгидой Всемирного антидопингового агентства (WADA) и олимпийского движения. Несмотря на желание ряда стран принять документы путем голосования, было принято решение отправить их на доработку специальной рабочей группе.

"Это упущенная возможность усилить санкции в отношении всех, кто замешан в допинге. Санкции не должны ограничиваться спортсменами. Мы призываем к пересмотру этого вопроса как можно скорее", - подчеркнул Бах.