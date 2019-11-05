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Бокс

Российские боксеры Кашинский и Файфер проведут претендентский бой на титул чемпиона IBF

Поединок пройдет 30 ноября

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Российские боксеры Юрий Кашинский и Руслан Файфер проведут поединок за право претендовать на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе RCC Boxing.

"Кашинский и Файфер проведут отборочный бой в IBF. Он пройдет 30 ноября в Майкопе", - сказал собеседник агентства.

В финале Всемирной боксерской суперсерии, где определится чемпион IBF, встретятся кубинец Юниер Дортикос и Майрис Бриедис из Латвии.

В активе 33-летнего Кашинского 18 побед (16 нокаутом) и ни одного поражения. На счету 28-летнего Файфера 24 победы (16 нокаутом) и одно поражение.

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