Егоров: судья правильно не стал удалять игрока ФК "Арсенал" Луценко в игре со "Спартаком"

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Главный арбитр матча 15-го тура чемпионата России по футболу между "Спартаком" и "Арсеналом" Алексей Сухой принял правильное решение, не став удалять нападающего гостей Евгения Луценко в первом тайме встречи. Об этом журналистам сообщил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров.

"Спартак" в понедельник дома проиграл "Арсеналу" со счетом 0:1. На 30-й минуте игры нападающий туляков Луценко в центре поля в подкате жестко сыграл против защитника красно-белых Айртона. Сухой показал форварду за этот фол желтую карточку.

"Арбитр увидел фол, зафиксировал его и показал желтую карточку согласно правилам. Мы видели, что в последний момент он убирает ногу, сгибает ее. Если бы шел прямой ногой - это была бы красная карточка", - сказал Егоров.

После 15 туров "Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков. "Арсенал", в актив которого 19 очков, располагается на шестой строчке. Занимающий первую строчку петербургский "Зенит" набрал 33 очка.