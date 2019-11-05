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Футбол в России

Егоров: судья Вилков должен был показать желтую карточку Азмуну в начале матча с ЦСКА

В начале первого тайма нападающий "Зенита" шипами бутсы наступил на икру полузащитнику соперника

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Арбитр Михаил Вилков должен был показать желтую карточку нападающему "Зенита" Сердару Азмуну в самом начале матча чемпионата России по футболу с ЦСКА. Об этом журналистам сообщил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров.

"Зенит" и ЦСКА 2 ноября в Санкт-Петербурге сыграли вничью - 1:1. В начале первого тайма Азмун шипами бутсы наступил на икру полузащитнику ЦСКА Ивану Облякову, Вилков не стал предупреждать футболиста. После перерыва в похожей ситуации нападающий прямой ногой ударил защитника гостей Хёрдура Магнуссона, за что получил желтую карточку.

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"[Леонид] Калошин (руководитель программы внедрения системы видеоассистента рефери (VAR), - прим. ТАСС) объяснял эти моменты - должна быть очевидная ситуация для VAR. Арбитр не увидел этого, для него это была пограничная ситуация. Азмун задел ногу соперника, но пытался ее убрать. Он решил, что в такой игре рано показывать желтую карточку, и мое мнение, нужно было показать желтую карточку", - отметил Егоров.

В начале второго тайма с интервалом в три минуты две желтые карточки получил полузащитник гостей Яка Бийол. В эпизоде со вторым предупреждением и последовавшим за ним удалением он ногой задел голову хавбека соперников Вильмара Барриоса, который головой пытался сыграть в мяч, который обрабатывал соперник.

"Игрок не видел, не хотел - это не критерий для определения этого эпизода. Арбитр правильно разобрался, это вторая желтая карточка", - сказал Егоров.

"Зенит" после 15 туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка. ЦСКА располагается на пятой строчке, в активе московской команды 27 очков.

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