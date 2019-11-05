Егоров: оценку работе судей в матчах РПЛ стоит давать по итогам сезона

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Оценка работе судей в матчах чемпионата России по футболу будет сделана не по итогам первого круга, а после завершения всего сезона. Об этом журналистам сообщил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров.

"Первый круг - это не какая-то цифра, а просто определенный этап, - сказал Егоров. - Оценки будем делать по итогам сезона. Были неудачные игры, но были и хорошие".

"Самое главное для нас, чтобы новые ребята получили лицензии VAR (система видеоассистента рефери - прим. ТАСС), - добавил глава ДСИ РФС. - Нам поставлена задача, чтобы все игры в туре проходили с VAR. Ошибаются все - и игроки, и тренеры. Наши ошибки порой приводят к резонансным событиям".

В чемпионате России система VAR применяется с нынешнего сезона. С первого по четвертый туры система применялась только в одном матче, с пятого - в двух.