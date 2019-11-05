Будущее тренера Бузато в женской волейбольной сборной России определится 14 ноября

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Будущее исполняющего обязанности главного тренера женской сборной России по волейболу итальянца Серджио Бузато определится 14 ноября. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

Ранее волейболистки сборной обратились к ВФВ с просьбой сохранить на посту главного тренера 53-летнего итальянского специалиста.

"Президиум ВФВ пройдет 14 ноября. На нем будет принято решение о будущем нынешних главных тренеров, а также о механизме выбора или назначении новых специалистов в случае необходимости", - сказал Яременко.

Бузато стал исполняющим обязанности главного тренера в сентябре после того, как пост наставника национальной команды покинул Вадим Панков.