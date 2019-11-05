Открытие Шахматной олимпиады 2020 года пройдет в Ханты-Мансийске, турнир - в Москве

Ранее было объявлено , что Всемирная шахматная олимпиада, которая пройдет в августе 2020 года, перенесена из Ханты-Мансийска в Москву. Позже президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов сообщил ТАСС, что соревнования могут пройти в Ханты-Мансийске и Москве.

МОСКВА, 5 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Открытие Всемирной шахматной олимпиады 2020 года пройдет в Ханты-Мансийске, а соревновательная часть - в Москве. Об этом ТАСС заявил президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

"Мы расширили географию Всемирной шахматной олимпиады. Ханты-Мансийск играет важную роль в проведении и организации [турнира]. Там состоятся церемония открытия Шахматной олимпиады и первая в истории Шахматная паралимпиада, - сказал Дворкович. - Также Ханты-Мансийск примет конгресс и генеральную ассамблею FIDE, в Москве же пройдет непосредственно олимпиада".

При этом президент FIDE подчеркнул, что соответствующие контракты еще не подписаны и находятся в рабочей стадии.

Соревнования в третий раз пройдут в Москве, ранее столица принимала турнир в 1956 и 1994 годах (в 1956 году победу одержала сборная СССР, в 1994 году - российская команда).