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Шахматные турниры

Открытие Шахматной олимпиады 2020 года пройдет в Ханты-Мансийске, турнир - в Москве

Глава FIDE Аркадий Дворкович рассказал, что соответствующие контракты еще не подписаны и находятся в рабочей стадии
Глава FIDE Аркадий Дворкович Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Глава FIDE Аркадий Дворкович
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Открытие Всемирной шахматной олимпиады 2020 года пройдет в Ханты-Мансийске, а соревновательная часть - в Москве. Об этом ТАСС заявил президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

Ранее было объявлено, что Всемирная шахматная олимпиада, которая пройдет в августе 2020 года, перенесена из Ханты-Мансийска в Москву. Позже президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов сообщил ТАСС, что соревнования могут пройти в Ханты-Мансийске и Москве.

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"Мы расширили географию Всемирной шахматной олимпиады. Ханты-Мансийск играет важную роль в проведении и организации [турнира]. Там состоятся церемония открытия Шахматной олимпиады и первая в истории Шахматная паралимпиада, - сказал Дворкович. - Также Ханты-Мансийск примет конгресс и генеральную ассамблею FIDE, в Москве же пройдет непосредственно олимпиада".

При этом президент FIDE подчеркнул, что соответствующие контракты еще не подписаны и находятся в рабочей стадии.

Соревнования в третий раз пройдут в Москве, ранее столица принимала турнир в 1956 и 1994 годах (в 1956 году победу одержала сборная СССР, в 1994 году - российская команда).

Теги
Дворкович, Аркадий ВладимировичРоссияШахматные турниры
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