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Бокс

Атлетическая комиссия запретила боксеру Ковалеву проводить поединки до января 2020 года

Россиянину также рекомендовано ограничиться бесконтактными тренировками до 16 декабря

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) запретила российскому боксеру Сергею Ковалеву проводить поединки до 2 января 2020 года по медицинским показаниям. Об этом говорится в заявлении комиссии, поступившем в распоряжение ТАСС.

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Комиссия также рекомендовала россиянину ограничиться бесконтактными тренировками до 16 декабря.

Ковалев в воскресенье в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проиграл нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу в 11-м раунде и потерял титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Промоутер россиянина Кэти Дува заявила ТАСС, что 36-летнему россиянину необходимо некоторое время отдохнуть от бокса.

В послужном списке Ковалева 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения, одна ничья.

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