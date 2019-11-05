Атлетическая комиссия запретила боксеру Ковалеву проводить поединки до января 2020 года

Шахматные турниры

Открытие Шахматной олимпиады 2020 года пройдет в Ханты-Мансийске, турнир - в Москве

Глава FIDE Аркадий Дворкович рассказал, что соответствующие контракты еще не подписаны и находятся в рабочей стадии

Читать полностью