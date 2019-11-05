Из Югры в столицу. Всемирная шахматная олимпиада 2020 года пройдет в Москве

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Всемирная шахматная олимпиада, которая пройдет в августе 2020 года, перенесена из Ханты-Мансийска в Москву. Такое заявление сделал президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович на церемонии открытия третьего этапа Гран-при в немецком Гамбурге.

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В беседе с ТАСС глава FIDE сообщил, что соответствующие контракты для переноса мероприятия пока не подписаны и находятся в рабочей стадии. Дворкович отметил, что Ханты-Мансийск все же сыграет важную роль в проведении Всемирной шахматной олимпиады - в столице Югры пройдет церемония открытия турнира, там же проведут первую в истории Шахматную паралимпиаду. "Мы расширили географию Всемирной шахматной олимпиады. Ханты-Мансийск играет важную роль в проведении и организации [турнира]. Там состоятся церемония открытия Шахматной олимпиады и первая в истории Шахматная паралимпиада, - сказал Дворкович. - Также Ханты-Мансийск примет конгресс и генеральную ассамблею FIDE, в Москве же пройдет непосредственно олимпиада", - сообщил Дворкович ТАСС. По мнению директора департамента физической культуры и спорта Югры Сергея Артамонова, проведение Всемирной шахматной паралимпиады в Ханты-Мансийске говорит о готовности региона к соревнованиям. "Шахматная паралимпиада - это очень ответственное мероприятие. Мы лучшие в стране по обеспечению доступности для маломобильных групп населения. Шахматная паралимпиада не ниже уровнем [Шахматной олимпиады], будет меньшее количество участников, но это равноценные мероприятия", - сказал Артамонов.

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Собеседник ТАСС подчеркнул, что перенос турнира не скажется на реализации проектов в регионе. По его словам, все здания, которые планировалось построить для проведения Всемирной шахматной олимпиады, будут доделаны и сданы в эксплуатацию. В частности, власти региона планировали к маю 2020 года возвести в Ханты-Мансийске универсальный спортивный комплекс для проведения Всемирной шахматной олимпиады стоимостью более 1 млрд рублей. "Это ведь не к олимпиаде строилось. Эти объекты строятся планово, они должны были использоваться во время олимпиады, поэтому они будут в любом случае. Наталья Владимировна (Комарова, губернатор региона - прим. ТАСС) говорила, что все будет построено, будет использоваться населением. Сейчас объекты строятся с учетом маломобильных групп населения, и все будут готовы и адаптированы [для проведения паралимпиады]", - пояснил Артамонов. Плюсы и минусы Москвы Проведение турнира в Москве облегчит иностранным участникам дорогу до места проведения соревнований, но в то же время могут возникнуть сложности с компактным размещением гостей и представителей FIDE. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) и 12-й чемпион мира Анатолий Карпов. "Естественно, разница большая - что касается иностранных участников, Москва, конечно же, ближе ко всем, поскольку до Ханты-Мансийска основному количеству участников надо лететь через нее. С другой стороны, я бы назвал Ханты-Мансийск столицей шахматного мира, потому что там проходили и олимпиада, и Кубки мира - турниры крупнейшего уровня. Это не новое место", - сказал Карпов.

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