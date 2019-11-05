Глава РУСАДА назвал российских спортсменов заложниками допингового разбирательства

Новый международный стандарт по соответствию предполагает, что спортсмены страны, чье национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу, могут быть не допущены к участию в международных соревнованиях

КАТОВИЦЕ /Польша/, 5 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские спортсмены являются заложниками ситуации, при которой они могут быть отлучены от участия в международных соревнованиях по причине допингового разбирательства. Такое мнение ТАСС высказал глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

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23 сентября исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА международному кодексу. Основанием для этого стали изменения, обнаруженные в базе данных проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год, которая была опечатана в московской лаборатории в связи с федеральным расследованием. Сохранение целостности базы, которая передавалась WADA при участии Министерства спорта РФ, являлось условием восстановления РУСАДА в сентябре прошлого года. "Получается, что санкции за действия представителей спортивных властей WADA может наложить на РУСАДА, которое является истинно независимым агентством и получает полную поддержку от других национальных агентств, - сказал Ганус. - И в этом парадокс ситуации и трагедия. Ведь РУСАДА, наши спортивные организации и спортсмены никак не были вовлечены в процесс передачи этой базы, а сейчас, фактически, оказываются заложниками ситуации".

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