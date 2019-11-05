Глава РУСАДА Ганус объяснил, почему ждет санкций в отношении российского спорта

КАТОВИЦЕ /Польша/, 5 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал, что вопросы Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу изменений в базе данных московской лаборатории практически не оставляют сомнений в том, что к российскому спорту будут применены санкции. Об этом он рассказал ТАСС во время Всемирной конференции по допингу в спорте, которая проходит в Катовице.

23 сентября исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА международному кодексу. Основанием для этого стали изменения, обнаруженные в базе данных проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год, которая была опечатана в московской лаборатории в связи с федеральным расследованием. Сохранение целостности базы, которая передавалась WADA при участии Министерства спорта РФ, являлось условием восстановления РУСАДА в сентябре прошлого года.

"Я видел вопросы отдела расследования WADA и не представляю, какие на них можно дать ответы. Конкретика вопросов, их объемность, количество изменений и их датировка - то, что вызывает серьезные вопросы, - сказал Ганус. - Конечно, надежда умирает последней, но, к сожалению, больших оснований для оптимизма нет".

"WADA задает не формальные вопросы, оно действительно хочет детально разобраться в этой ситуации. Если бы нас просто хотели наказать, то даже не разговаривали бы, - подчеркнул он. - В процесс передачи базы данных мы вовлечены не были, всю информацию мы получили из WADA, хотя должны были быть в соответствующей группе, поскольку речь шла о статусе РУСАДА, а значит - всем российском спорте".