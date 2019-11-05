Глава РУСАДА Ганус объяснил, почему ждет санкций в отношении российского спорта

КАТОВИЦЕ /Польша/, 5 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал, что вопросы Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу изменений в базе данных московской лаборатории практически не оставляют сомнений в том, что к российскому спорту будут применены санкции. Об этом он рассказал ТАСС во время Всемирной конференции по допингу в спорте, которая проходит в Катовице.
23 сентября исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА международному кодексу. Основанием для этого стали изменения, обнаруженные в базе данных проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год, которая была опечатана в московской лаборатории в связи с федеральным расследованием. Сохранение целостности базы, которая передавалась WADA при участии Министерства спорта РФ, являлось условием восстановления РУСАДА в сентябре прошлого года.
"Я видел вопросы отдела расследования WADA и не представляю, какие на них можно дать ответы. Конкретика вопросов, их объемность, количество изменений и их датировка - то, что вызывает серьезные вопросы, - сказал Ганус. - Конечно, надежда умирает последней, но, к сожалению, больших оснований для оптимизма нет".
"WADA задает не формальные вопросы, оно действительно хочет детально разобраться в этой ситуации. Если бы нас просто хотели наказать, то даже не разговаривали бы, - подчеркнул он. - В процесс передачи базы данных мы вовлечены не были, всю информацию мы получили из WADA, хотя должны были быть в соответствующей группе, поскольку речь шла о статусе РУСАДА, а значит - всем российском спорте".
Новый международный стандарт по соответствию предполагает, что спортсмены страны, чье национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу, могут быть не допущены к участию в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.
Изменения в базе данных эксперты России и WADA намерены обсудить на совместной встрече, которая состоится в середине ноября. По итогам этой встречи следователи WADA предоставят отчет комитету по соответствию, который на основе полученных данных сформирует рекомендацию исполкому организации. Ожидается, что это произойдет до конца ноября. Такое развитие событий позволит исполкому WADA вынести решение по статусу РУСАДА до конца 2019 года.