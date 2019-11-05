Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Стал известен состав мужской сборной России по керлингу на чемпионат Европы

Турнир пройдет с 16 по 23 ноября в Швеции

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Определен состав мужской сборной России по керлингу на чемпионат Европы, который пройдет в шведском Хельсингборге с 16 по 23 ноября. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

"В состав вошли скип Сергей Глухов, Алексей Тимофеев, Артур Ражабов, Антон Калалб и Алексей Тузов", - сказал Свищев.

"Ребята давно занимаются керлингом, все достигли высокого уровня. Начало сезона у них было неплохое. Буквально несколько дней назад они заняли призовое место на одном из североевропейских турниров, там они, в частности, встречались и с теми спортсменами, которые будут участвовать на чемпионате Европы. Поэтому мы желаем ребятам выступить достойно, все у них получится", - добавил Свищев.

На прошлогоднем чемпионате Европы в Таллине россияне заняли седьмое место.

Реклама на ТАСС
ATP
Тарпищев назвал несчастным случаем вылет Медведева во втором круге турнира в Париже
Глава ФТР посетовал на неудачное выступление россиян на парижских кортах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС