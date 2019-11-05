Стал известен состав мужской сборной России по керлингу на чемпионат Европы

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Определен состав мужской сборной России по керлингу на чемпионат Европы, который пройдет в шведском Хельсингборге с 16 по 23 ноября. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

"В состав вошли скип Сергей Глухов, Алексей Тимофеев, Артур Ражабов, Антон Калалб и Алексей Тузов", - сказал Свищев.

"Ребята давно занимаются керлингом, все достигли высокого уровня. Начало сезона у них было неплохое. Буквально несколько дней назад они заняли призовое место на одном из североевропейских турниров, там они, в частности, встречались и с теми спортсменами, которые будут участвовать на чемпионате Европы. Поэтому мы желаем ребятам выступить достойно, все у них получится", - добавил Свищев.

На прошлогоднем чемпионате Европы в Таллине россияне заняли седьмое место.