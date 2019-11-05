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Олимпиада-2020 в Токио

Взятые перед Олимпийскими играми допинг-пробы будут храниться 10 лет

Глава МОК Томас Бах пообещал выделить на борьбу с допингом $10 млн
Глава МОК Томас Бах EPA-EFE/JOSE MENDEZ
Описание
Глава МОК Томас Бах
© EPA-EFE/JOSE MENDEZ

КАТОВИЦЕ /Польша/, 5 ноября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) направит $10 млн на совершенствование антидопинговой системы, которая предполагает хранение в течение десяти лет допинг-проб, взятых у спортсменов перед Олимпийскими играми. Об этом во вторник на Всемирной конференции по допингу в спорте заявил президент МОК Томас Бах.

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В настоящее время МОК хранит в течение десяти лет только допинг-пробы, взятые во время Игр.

"Шесть лет назад я объявил, что МОК направит $10 млн на защиту чистых спортсменов. Мы добились этого. Сегодня от имени МОК я даю еще одно обещание: организация выделит до $10 млн на следующий план действий", - сказал МОК.

"МОК объявляет о начале глобальной программы хранения допинг-проб и повторного анализа, в том числе тех образцов, которые были собраны до старта Игр. Это означает, что пробы будут храниться до десяти лет, как это МОК делает с пробами, взятыми во время Олимпийских игр", - добавил он.

Чтобы сделать это возможным, МОК будет направлять средства на создание хранилищ, в которые будут помещаться допинг-пробы, взятые по линии международных федераций и национальных антидопинговых агентств.

Теги
Олимпиада-2020 в Токио
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