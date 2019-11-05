Японская ассоциация легкоатлетических федераций раскритиковала перенос марафона на ОИ-2020

ТАСС, 5 ноября. Японская ассоциация легкоатлетических федераций (JAAF) выразила недовольство в связи с переносом из-за жары марафона и соревнований по спортивной ходьбе во время летних Олимпийских игр 2020 года из Токио в северный город Саппоро. Об этом во вторник сообщает агентство Kyodo.

Согласно заявлению JAAF, перенос запланированных мероприятий лишил преимущества атлетов, которые уже начали готовиться к забегам в столице Японии. "Это неверное решение, - подчеркнул директор по развитию ассоциации Кадзунори Асаба. - Его принятие на позднем этапе вызывает сожаление. Оно не соответствует принципу Международного олимпийского комитета (МОК), ставящего интересы спортсменов превыше всего".

1 ноября МОК и администрация Токио окончательно утвердили перенос места проведения этого вида соревнований. В ходе прошедшего заседания губернатор Токио Юрико Коикэ также озвучила несогласие по поводу данного решения.

Как следует из ранее осуществленных замеров, на протяжении трех лет средняя температура воздуха в конце июля - начале августа в Токио стабильно превышала 30 градусов. Это гораздо выше показателей 1964 года, когда там состоялась Олимпиада, но тогда соревнования были проведены в начале октября.

Летняя Олимпиада пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.